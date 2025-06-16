Devises / CNTA
CNTA: Centessa Pharmaceuticals plc - American Depositary Shares
22.79 USD 0.18 (0.78%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CNTA a changé de -0.78% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 22.66 et à un maximum de 23.51.
Suivez la dynamique Centessa Pharmaceuticals plc - American Depositary Shares. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
CNTA Nouvelles
- L’action de Centessa Pharmaceuticals atteint un sommet de 52 semaines à 23,51 USD
- Le directeur juridique de Centessa Pharma vend des actions pour 131.000€
- LifeSci Capital Reaffirms Buy Rating on Centessa Pharmaceuticals (CNTA) with a $39 PT, Anticipates Key Orexin Pipeline Data
- Le directeur technologique de Centessa Pharma vend des actions pour 1 million de dollars
- Accardi, président chez Centessa, vend des actions pour 140.000€
- Oppenheimer resumes Centessa Pharmaceuticals stock coverage with Outperform rating
- Truist Securities reiterates Buy rating on Centessa stock ahead of narcolepsy data
- Truist Securities initiates Centessa Pharmaceuticals stock with Buy rating
- Centessa Pharmaceuticals Announces Clearance of Investigational New Drug Application (IND) for ORX142, a Novel Orexin Receptor 2 (OX2R) Agonist; Clinical Data in Acutely Sleep-Deprived Healthy Volunte
Range quotidien
22.66 23.51
Range Annuel
9.60 23.51
- Clôture Précédente
- 22.97
- Ouverture
- 23.04
- Bid
- 22.79
- Ask
- 23.09
- Plus Bas
- 22.66
- Plus Haut
- 23.51
- Volume
- 1.463 K
- Changement quotidien
- -0.78%
- Changement Mensuel
- 35.74%
- Changement à 6 Mois
- 64.19%
- Changement Annuel
- 41.20%
20 septembre, samedi