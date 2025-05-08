货币 / CNTA
CNTA: Centessa Pharmaceuticals plc - American Depositary Shares
21.97 USD 0.64 (3.00%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CNTA汇率已更改3.00%。当日，交易品种以低点21.00和高点21.97进行交易。
关注Centessa Pharmaceuticals plc - American Depositary Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CNTA新闻
- Centessa Pharma general counsel sells $131k in shares
- LifeSci Capital Reaffirms Buy Rating on Centessa Pharmaceuticals (CNTA) with a $39 PT, Anticipates Key Orexin Pipeline Data
- Centessa Pharma chief technology officer sells $1m in shares
- Accardi, president at Centessa, sells $140k in shares
- UnitedHealth and Alibaba Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Centessa Pharmaceuticals stock hits 52-week high at 19.1 USD
- Alibaba, Palantir Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- Palantir, EchoStar lead market cap stock movers on Monday
- Google, Tesla Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Oppenheimer resumes Centessa Pharmaceuticals stock coverage with Outperform rating
- Truist Securities reiterates Buy rating on Centessa stock ahead of narcolepsy data
- Centessa Pharma general counsel sells $103k in shares
- Centessa Pharma (CNTA) CBO Weinhoff sells $155,598 in shares
- Alkermes Offers The Next Proof Point For Its Narcolepsy Approach. Stock Dives.
- Truist Securities initiates Centessa Pharmaceuticals stock with Buy rating
- Centessa Pharma (CNTA) CBO Weinhoff sells $138k in shares
- Centessa Pharmaceuticals’ Accardi sells $210,000 in shares
- Centessa Pharma CEO Saha sells $694,826 in shares
- Centessa Pharmaceuticals Announces Clearance of Investigational New Drug Application (IND) for ORX142, a Novel Orexin Receptor 2 (OX2R) Agonist; Clinical Data in Acutely Sleep-Deprived Healthy Volunte
- abrdn Life Sciences Investors Q1 2025 Commentary
- Centessa Pharmaceuticals Announces Executive Changes
- Piper Sandler maintains Centessa stock with $38 target
- Centessa Pharmaceuticals to Participate in Upcoming Investor Conferences
- This Centessa Pharmaceuticals Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 2 Initiations For Thursday - InflaRx (NASDAQ:IFRX), Centessa Pharmaceuticals (NASDAQ:CNTA)
日范围
21.00 21.97
年范围
9.60 23.24
- 前一天收盘价
- 21.33
- 开盘价
- 21.44
- 卖价
- 21.97
- 买价
- 22.27
- 最低价
- 21.00
- 最高价
- 21.97
- 交易量
- 580
- 日变化
- 3.00%
- 月变化
- 30.85%
- 6个月变化
- 58.29%
- 年变化
- 36.12%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值