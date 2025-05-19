КотировкиРазделы
CNTA: Centessa Pharmaceuticals plc - American Depositary Shares

21.33 USD 0.69 (3.13%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CNTA за сегодня изменился на -3.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 20.94, а максимальная — 22.21.

Следите за динамикой Centessa Pharmaceuticals plc - American Depositary Shares. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
20.94 22.21
Годовой диапазон
9.60 23.24
Предыдущее закрытие
22.02
Open
22.17
Bid
21.33
Ask
21.63
Low
20.94
High
22.21
Объем
2.603 K
Дневное изменение
-3.13%
Месячное изменение
27.04%
6-месячное изменение
53.67%
Годовое изменение
32.16%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.