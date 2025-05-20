통화 / CNTA
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
CNTA: Centessa Pharmaceuticals plc - American Depositary Shares
22.79 USD 0.18 (0.78%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CNTA 환율이 오늘 -0.78%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 22.66이고 고가는 23.51이었습니다.
Centessa Pharmaceuticals plc - American Depositary Shares 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CNTA News
- Centessa Pharmaceuticals, 52주 신고가 23.51달러 기록
- Centessa Pharmaceuticals stock hits 52-week high at 23.51 USD
- Centessa Pharma general counsel sells $131k in shares
- LifeSci Capital Reaffirms Buy Rating on Centessa Pharmaceuticals (CNTA) with a $39 PT, Anticipates Key Orexin Pipeline Data
- Centessa Pharma chief technology officer sells $1m in shares
- Accardi, president at Centessa, sells $140k in shares
- UnitedHealth and Alibaba Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Centessa Pharmaceuticals stock hits 52-week high at 19.1 USD
- Alibaba, Palantir Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- Palantir, EchoStar lead market cap stock movers on Monday
- Google, Tesla Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Oppenheimer resumes Centessa Pharmaceuticals stock coverage with Outperform rating
- Truist Securities reiterates Buy rating on Centessa stock ahead of narcolepsy data
- Centessa Pharma general counsel sells $103k in shares
- Centessa Pharma (CNTA) CBO Weinhoff sells $155,598 in shares
- Alkermes Offers The Next Proof Point For Its Narcolepsy Approach. Stock Dives.
- Truist Securities initiates Centessa Pharmaceuticals stock with Buy rating
- Centessa Pharma (CNTA) CBO Weinhoff sells $138k in shares
- Centessa Pharmaceuticals’ Accardi sells $210,000 in shares
- Centessa Pharma CEO Saha sells $694,826 in shares
- Centessa Pharmaceuticals Announces Clearance of Investigational New Drug Application (IND) for ORX142, a Novel Orexin Receptor 2 (OX2R) Agonist; Clinical Data in Acutely Sleep-Deprived Healthy Volunte
- abrdn Life Sciences Investors Q1 2025 Commentary
- Centessa Pharmaceuticals Announces Executive Changes
- Piper Sandler maintains Centessa stock with $38 target
일일 변동 비율
22.66 23.51
년간 변동
9.60 23.51
- 이전 종가
- 22.97
- 시가
- 23.04
- Bid
- 22.79
- Ask
- 23.09
- 저가
- 22.66
- 고가
- 23.51
- 볼륨
- 1.463 K
- 일일 변동
- -0.78%
- 월 변동
- 35.74%
- 6개월 변동
- 64.19%
- 년간 변동율
- 41.20%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K