Währungen / CNTA
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
CNTA: Centessa Pharmaceuticals plc - American Depositary Shares
22.97 USD 1.12 (5.13%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CNTA hat sich für heute um 5.13% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.83 bis zu einem Hoch von 23.08 gehandelt.
Verfolgen Sie die Centessa Pharmaceuticals plc - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CNTA News
- Insider-Verkauf bei Centessa Pharma: Chefjurist veräußert Aktien im Wert von 131.000 USD
- Centessa Pharma general counsel sells $131k in shares
- LifeSci Capital Reaffirms Buy Rating on Centessa Pharmaceuticals (CNTA) with a $39 PT, Anticipates Key Orexin Pipeline Data
- Centessa Pharma: Technologie-Vorständin verkauft Aktien im Wert von 1 Mio. US-Dollar
- Centessa Pharma chief technology officer sells $1m in shares
- Centessa-Präsident Accardi verkauft Aktien im Wert von 140.000 $
- Accardi, president at Centessa, sells $140k in shares
- UnitedHealth and Alibaba Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Centessa Pharmaceuticals stock hits 52-week high at 19.1 USD
- Alibaba, Palantir Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- Palantir, EchoStar lead market cap stock movers on Monday
- Google, Tesla Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Oppenheimer resumes Centessa Pharmaceuticals stock coverage with Outperform rating
- Truist Securities reiterates Buy rating on Centessa stock ahead of narcolepsy data
- Centessa Pharma general counsel sells $103k in shares
- Centessa Pharma (CNTA) CBO Weinhoff sells $155,598 in shares
- Alkermes Offers The Next Proof Point For Its Narcolepsy Approach. Stock Dives.
- Truist Securities initiates Centessa Pharmaceuticals stock with Buy rating
- Centessa Pharma (CNTA) CBO Weinhoff sells $138k in shares
- Centessa Pharmaceuticals’ Accardi sells $210,000 in shares
- Centessa Pharma CEO Saha sells $694,826 in shares
- Centessa Pharmaceuticals Announces Clearance of Investigational New Drug Application (IND) for ORX142, a Novel Orexin Receptor 2 (OX2R) Agonist; Clinical Data in Acutely Sleep-Deprived Healthy Volunte
- abrdn Life Sciences Investors Q1 2025 Commentary
- Centessa Pharmaceuticals Announces Executive Changes
Tagesspanne
21.83 23.08
Jahresspanne
9.60 23.24
- Vorheriger Schlusskurs
- 21.85
- Eröffnung
- 21.92
- Bid
- 22.97
- Ask
- 23.27
- Tief
- 21.83
- Hoch
- 23.08
- Volumen
- 2.601 K
- Tagesänderung
- 5.13%
- Monatsänderung
- 36.81%
- 6-Monatsänderung
- 65.49%
- Jahresänderung
- 42.32%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K