KurseKategorien
Währungen / CNTA
Zurück zum Aktien

CNTA: Centessa Pharmaceuticals plc - American Depositary Shares

22.97 USD 1.12 (5.13%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CNTA hat sich für heute um 5.13% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 21.83 bis zu einem Hoch von 23.08 gehandelt.

Verfolgen Sie die Centessa Pharmaceuticals plc - American Depositary Shares-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CNTA News

Tagesspanne
21.83 23.08
Jahresspanne
9.60 23.24
Vorheriger Schlusskurs
21.85
Eröffnung
21.92
Bid
22.97
Ask
23.27
Tief
21.83
Hoch
23.08
Volumen
2.601 K
Tagesänderung
5.13%
Monatsänderung
36.81%
6-Monatsänderung
65.49%
Jahresänderung
42.32%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K