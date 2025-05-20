QuotazioniSezioni
CNTA: Centessa Pharmaceuticals plc - American Depositary Shares

22.79 USD 0.18 (0.78%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CNTA ha avuto una variazione del -0.78% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 22.66 e ad un massimo di 23.51.

Segui le dinamiche di Centessa Pharmaceuticals plc - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
22.66 23.51
Intervallo Annuale
9.60 23.51
Chiusura Precedente
22.97
Apertura
23.04
Bid
22.79
Ask
23.09
Minimo
22.66
Massimo
23.51
Volume
1.463 K
Variazione giornaliera
-0.78%
Variazione Mensile
35.74%
Variazione Semestrale
64.19%
Variazione Annuale
41.20%
