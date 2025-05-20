Valute / CNTA
CNTA: Centessa Pharmaceuticals plc - American Depositary Shares
22.79 USD 0.18 (0.78%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CNTA ha avuto una variazione del -0.78% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 22.66 e ad un massimo di 23.51.
Segui le dinamiche di Centessa Pharmaceuticals plc - American Depositary Shares. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
CNTA News
Intervallo Giornaliero
22.66 23.51
Intervallo Annuale
9.60 23.51
- Chiusura Precedente
- 22.97
- Apertura
- 23.04
- Bid
- 22.79
- Ask
- 23.09
- Minimo
- 22.66
- Massimo
- 23.51
- Volume
- 1.463 K
- Variazione giornaliera
- -0.78%
- Variazione Mensile
- 35.74%
- Variazione Semestrale
- 64.19%
- Variazione Annuale
- 41.20%
20 settembre, sabato