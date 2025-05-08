クォートセクション
CNTA: Centessa Pharmaceuticals plc - American Depositary Shares

22.97 USD 1.12 (5.13%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

CNTAの今日の為替レートは、5.13%変化しました。日中、通貨は1あたり21.83の安値と23.08の高値で取引されました。

Centessa Pharmaceuticals plc - American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
21.83 23.08
1年のレンジ
9.60 23.24
以前の終値
21.85
始値
21.92
買値
22.97
買値
23.27
安値
21.83
高値
23.08
出来高
2.601 K
1日の変化
5.13%
1ヶ月の変化
36.81%
6ヶ月の変化
65.49%
1年の変化
42.32%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K