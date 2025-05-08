通貨 / CNTA
CNTA: Centessa Pharmaceuticals plc - American Depositary Shares
22.97 USD 1.12 (5.13%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CNTAの今日の為替レートは、5.13%変化しました。日中、通貨は1あたり21.83の安値と23.08の高値で取引されました。
Centessa Pharmaceuticals plc - American Depositary Sharesダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
CNTA News
- Centessa Pharma general counsel sells $131k in shares
- LifeSci Capital Reaffirms Buy Rating on Centessa Pharmaceuticals (CNTA) with a $39 PT, Anticipates Key Orexin Pipeline Data
- Centessa Pharma chief technology officer sells $1m in shares
- Accardi, president at Centessa, sells $140k in shares
- UnitedHealth and Alibaba Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Centessa Pharmaceuticals stock hits 52-week high at 19.1 USD
- Alibaba, Palantir Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- Palantir, EchoStar lead market cap stock movers on Monday
- Google, Tesla Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Oppenheimer resumes Centessa Pharmaceuticals stock coverage with Outperform rating
- Truist Securities reiterates Buy rating on Centessa stock ahead of narcolepsy data
- Centessa Pharma general counsel sells $103k in shares
- Centessa Pharma (CNTA) CBO Weinhoff sells $155,598 in shares
- Alkermes Offers The Next Proof Point For Its Narcolepsy Approach. Stock Dives.
- Truist Securities initiates Centessa Pharmaceuticals stock with Buy rating
- Centessa Pharma (CNTA) CBO Weinhoff sells $138k in shares
- Centessa Pharmaceuticals’ Accardi sells $210,000 in shares
- Centessa Pharma CEO Saha sells $694,826 in shares
- Centessa Pharmaceuticals Announces Clearance of Investigational New Drug Application (IND) for ORX142, a Novel Orexin Receptor 2 (OX2R) Agonist; Clinical Data in Acutely Sleep-Deprived Healthy Volunte
- abrdn Life Sciences Investors Q1 2025 Commentary
- Centessa Pharmaceuticals Announces Executive Changes
- Piper Sandler maintains Centessa stock with $38 target
- Centessa Pharmaceuticals to Participate in Upcoming Investor Conferences
- This Centessa Pharmaceuticals Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 2 Initiations For Thursday - InflaRx (NASDAQ:IFRX), Centessa Pharmaceuticals (NASDAQ:CNTA)
1日のレンジ
21.83 23.08
1年のレンジ
9.60 23.24
- 以前の終値
- 21.85
- 始値
- 21.92
- 買値
- 22.97
- 買値
- 23.27
- 安値
- 21.83
- 高値
- 23.08
- 出来高
- 2.601 K
- 1日の変化
- 5.13%
- 1ヶ月の変化
- 36.81%
- 6ヶ月の変化
- 65.49%
- 1年の変化
- 42.32%
