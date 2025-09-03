Divisas / CHTR
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
CHTR: Charter Communications Inc - Class A
268.02 USD 6.94 (2.66%)
Sector: Servicios de Comunicación Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CHTR de hoy ha cambiado un 2.66%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 261.40, mientras que el máximo ha alcanzado 274.64.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Charter Communications Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CHTR News
- Uber, Avago Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- UBER Stock Hits New 52-Week High: Buy Now or Wait for a Pullback?
- SPY ETF News, 9/16/2025 - TipRanks.com
- QQQ ETF News, 9/16/2025 - TipRanks.com
- Bernstein SocGen reduce el precio objetivo de Charter Communications a 350 dólares
- Bernstein SocGen cuts Charter Communications stock price target to $350
- Bernstein reduce objetivos para acciones de telecomunicaciones de EE.UU. por mayor competencia
- Bernstein lowers U.S. telecom stock targets on rising competition
- SPY ETF News, 9/10/2025 - TipRanks.com
- Charter Communications, Inc. (CHTR) Presents at Goldman
- QQQ ETF News, 9/9/2025 - TipRanks.com
- UBER to be a Part of S&P 100: Is it a Sign of More Upside?
- Charter Communications stock hits 52-week low at $253.11
- QQQ ETF News, 9/8/2025 - TipRanks.com
- VOO ETF News, 9/8/2025 - TipRanks.com
- Robinhood Enters S&P 500, Marking Retail Trading's Shift To Wall Street Core - AppLovin (NASDAQ:APP), Acadia Healthcare Co (NASDAQ:ACHC)
- Robinhood, Applovin jump as S&P 500 reshuffle boosts index entrants
- AppLovin, Robinhood To Join S&P 500. The Stocks Are Jumping.
- SPY ETF News, 9/5/2025 - TipRanks.com
- Charter Communications at Bank of America Conference: Strategic Moves in Broadband
- QQQ ETF News, 9/4/2025 - TipRanks.com
- Tracking Ruane, Cunniff, & Goldfarb’s Portfolio – Q2 2025 Update (MUTF:SEQUX)
- SPY ETF News, 9/3/2025 - TipRanks.com
- VOO ETF News, 9/3/2025 - TipRanks.com
Rango diario
261.40 274.64
Rango anual
251.80 437.06
- Cierres anteriores
- 261.08
- Open
- 261.57
- Bid
- 268.02
- Ask
- 268.32
- Low
- 261.40
- High
- 274.64
- Volumen
- 4.170 K
- Cambio diario
- 2.66%
- Cambio mensual
- 2.10%
- Cambio a 6 meses
- -26.68%
- Cambio anual
- -17.07%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B