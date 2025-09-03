Devises / CHTR
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
CHTR: Charter Communications Inc - Class A
262.55 USD 0.38 (0.14%)
Secteur: Services de Communication Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CHTR a changé de 0.14% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 260.00 et à un maximum de 264.45.
Suivez la dynamique Charter Communications Inc - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CHTR Nouvelles
- Uber, Avago Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- UBER Stock Hits New 52-Week High: Buy Now or Wait for a Pullback?
- SPY ETF News, 9/16/2025 - TipRanks.com
- QQQ ETF News, 9/16/2025 - TipRanks.com
- Bernstein SocGen abaisse l’objectif de cours de Charter Communications à 350€
- Bernstein SocGen cuts Charter Communications stock price target to $350
- Bernstein abaisse ses objectifs pour les actions télécoms américaines face à la concurrence croissante
- Bernstein lowers U.S. telecom stock targets on rising competition
- SPY ETF News, 9/10/2025 - TipRanks.com
- Charter Communications, Inc. (CHTR) Presents at Goldman
- QQQ ETF News, 9/9/2025 - TipRanks.com
- UBER to be a Part of S&P 100: Is it a Sign of More Upside?
- Charter Communications stock hits 52-week low at $253.11
- QQQ ETF News, 9/8/2025 - TipRanks.com
- VOO ETF News, 9/8/2025 - TipRanks.com
- Robinhood Enters S&P 500, Marking Retail Trading's Shift To Wall Street Core - AppLovin (NASDAQ:APP), Acadia Healthcare Co (NASDAQ:ACHC)
- Robinhood, Applovin jump as S&P 500 reshuffle boosts index entrants
- AppLovin, Robinhood To Join S&P 500. The Stocks Are Jumping.
- SPY ETF News, 9/5/2025 - TipRanks.com
- Charter Communications at Bank of America Conference: Strategic Moves in Broadband
- QQQ ETF News, 9/4/2025 - TipRanks.com
- Tracking Ruane, Cunniff, & Goldfarb’s Portfolio – Q2 2025 Update (MUTF:SEQUX)
- SPY ETF News, 9/3/2025 - TipRanks.com
- VOO ETF News, 9/3/2025 - TipRanks.com
Range quotidien
260.00 264.45
Range Annuel
251.80 437.06
- Clôture Précédente
- 262.17
- Ouverture
- 262.57
- Bid
- 262.55
- Ask
- 262.85
- Plus Bas
- 260.00
- Plus Haut
- 264.45
- Volume
- 2.521 K
- Changement quotidien
- 0.14%
- Changement Mensuel
- 0.02%
- Changement à 6 Mois
- -28.17%
- Changement Annuel
- -18.77%
20 septembre, samedi