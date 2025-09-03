Währungen / CHTR
CHTR: Charter Communications Inc - Class A
262.17 USD 5.85 (2.18%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CHTR hat sich für heute um -2.18% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 261.36 bis zu einem Hoch von 268.61 gehandelt.
Verfolgen Sie die Charter Communications Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CHTR News
Tagesspanne
261.36 268.61
Jahresspanne
251.80 437.06
- Vorheriger Schlusskurs
- 268.02
- Eröffnung
- 266.71
- Bid
- 262.17
- Ask
- 262.47
- Tief
- 261.36
- Hoch
- 268.61
- Volumen
- 3.596 K
- Tagesänderung
- -2.18%
- Monatsänderung
- -0.13%
- 6-Monatsänderung
- -28.28%
- Jahresänderung
- -18.88%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K