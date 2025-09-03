KurseKategorien
CHTR
CHTR: Charter Communications Inc - Class A

262.17 USD 5.85 (2.18%)
Sektor: Kommunikationsdienste Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CHTR hat sich für heute um -2.18% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 261.36 bis zu einem Hoch von 268.61 gehandelt.

Verfolgen Sie die Charter Communications Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
261.36 268.61
Jahresspanne
251.80 437.06
Vorheriger Schlusskurs
268.02
Eröffnung
266.71
Bid
262.17
Ask
262.47
Tief
261.36
Hoch
268.61
Volumen
3.596 K
Tagesänderung
-2.18%
Monatsänderung
-0.13%
6-Monatsänderung
-28.28%
Jahresänderung
-18.88%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K