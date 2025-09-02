通貨 / CHTR
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
CHTR: Charter Communications Inc - Class A
262.17 USD 5.85 (2.18%)
セクター: 通信サービス ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CHTRの今日の為替レートは、-2.18%変化しました。日中、通貨は1あたり261.36の安値と268.61の高値で取引されました。
Charter Communications Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CHTR News
- Uber, Avago Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- UBER Stock Hits New 52-Week High: Buy Now or Wait for a Pullback?
- SPY ETF News, 9/16/2025 - TipRanks.com
- QQQ ETF News, 9/16/2025 - TipRanks.com
- Bernstein SocGen cuts Charter Communications stock price target to $350
- Bernstein lowers U.S. telecom stock targets on rising competition
- SPY ETF News, 9/10/2025 - TipRanks.com
- Charter Communications, Inc. (CHTR) Presents at Goldman
- QQQ ETF News, 9/9/2025 - TipRanks.com
- UBER to be a Part of S&P 100: Is it a Sign of More Upside?
- Charter Communications stock hits 52-week low at $253.11
- QQQ ETF News, 9/8/2025 - TipRanks.com
- VOO ETF News, 9/8/2025 - TipRanks.com
- Robinhood Enters S&P 500, Marking Retail Trading's Shift To Wall Street Core - AppLovin (NASDAQ:APP), Acadia Healthcare Co (NASDAQ:ACHC)
- Robinhood, Applovin jump as S&P 500 reshuffle boosts index entrants
- AppLovin, Robinhood To Join S&P 500. The Stocks Are Jumping.
- SPY ETF News, 9/5/2025 - TipRanks.com
- Charter Communications at Bank of America Conference: Strategic Moves in Broadband
- QQQ ETF News, 9/4/2025 - TipRanks.com
- Tracking Ruane, Cunniff, & Goldfarb’s Portfolio – Q2 2025 Update (MUTF:SEQUX)
- SPY ETF News, 9/3/2025 - TipRanks.com
- VOO ETF News, 9/3/2025 - TipRanks.com
- Zacks Industry Outlook Highlights Comcast, Charter Communications and Cable One
- Charter closes $2 billion senior secured notes offering
1日のレンジ
261.36 268.61
1年のレンジ
251.80 437.06
- 以前の終値
- 268.02
- 始値
- 266.71
- 買値
- 262.17
- 買値
- 262.47
- 安値
- 261.36
- 高値
- 268.61
- 出来高
- 3.596 K
- 1日の変化
- -2.18%
- 1ヶ月の変化
- -0.13%
- 6ヶ月の変化
- -28.28%
- 1年の変化
- -18.88%
18 9月, 木曜日
12:30
USD
- 実際
- 23.2
- 期待
- 3.7
- 前
- -0.3
12:30
USD
- 実際
- 5.6
- 期待
- 7.6
- 前
- 5.9
12:30
USD
- 実際
- 231 K
- 期待
- 282 K
- 前
- 264 K
12:30
USD
- 実際
- 1.920 M
- 期待
- 1.935 M
- 前
- 1.927 M
14:00
USD
- 実際
- -0.5%
- 期待
- -0.2%
- 前
- -0.1%
17:00
USD
- 実際
- 1.734%
- 期待
- 前
- 1.985%
20:00
USD
- 実際
- $49.2 B
- 期待
- $123.1 B
- 前
- $151.0 B