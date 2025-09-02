Валюты / CHTR
CHTR: Charter Communications Inc - Class A
261.08 USD 0.36 (0.14%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CHTR за сегодня изменился на 0.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 258.25, а максимальная — 262.77.
Следите за динамикой Charter Communications Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
258.25 262.77
Годовой диапазон
251.80 437.06
- Предыдущее закрытие
- 260.72
- Open
- 260.21
- Bid
- 261.08
- Ask
- 261.38
- Low
- 258.25
- High
- 262.77
- Объем
- 3.092 K
- Дневное изменение
- 0.14%
- Месячное изменение
- -0.54%
- 6-месячное изменение
- -28.57%
- Годовое изменение
- -19.22%
