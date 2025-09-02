КотировкиРазделы
CHTR
CHTR: Charter Communications Inc - Class A

261.08 USD 0.36 (0.14%)
Сектор: Услуги связи Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CHTR за сегодня изменился на 0.14%. При этом минимальная цена на торгах достигала 258.25, а максимальная — 262.77.

Следите за динамикой Charter Communications Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Дневной диапазон
258.25 262.77
Годовой диапазон
251.80 437.06
Предыдущее закрытие
260.72
Open
260.21
Bid
261.08
Ask
261.38
Low
258.25
High
262.77
Объем
3.092 K
Дневное изменение
0.14%
Месячное изменение
-0.54%
6-месячное изменение
-28.57%
Годовое изменение
-19.22%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.