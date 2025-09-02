통화 / CHTR
CHTR: Charter Communications Inc - Class A
262.55 USD 0.38 (0.14%)
부문: 커뮤니케이션 서비스 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CHTR 환율이 오늘 0.14%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 260.00이고 고가는 264.45이었습니다.
Charter Communications Inc - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
260.00 264.45
년간 변동
251.80 437.06
- 이전 종가
- 262.17
- 시가
- 262.57
- Bid
- 262.55
- Ask
- 262.85
- 저가
- 260.00
- 고가
- 264.45
- 볼륨
- 2.521 K
- 일일 변동
- 0.14%
- 월 변동
- 0.02%
- 6개월 변동
- -28.17%
- 년간 변동율
- -18.77%
