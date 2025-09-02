Moedas / CHTR
CHTR: Charter Communications Inc - Class A
268.02 USD 6.94 (2.66%)
Setor: Serviços de comunicação Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CHTR para hoje mudou para 2.66%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 261.40 e o mais alto foi 274.64.
Veja a dinâmica do par de moedas Charter Communications Inc - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Faixa diária
261.40 274.64
Faixa anual
251.80 437.06
- Fechamento anterior
- 261.08
- Open
- 261.57
- Bid
- 268.02
- Ask
- 268.32
- Low
- 261.40
- High
- 274.64
- Volume
- 4.170 K
- Mudança diária
- 2.66%
- Mudança mensal
- 2.10%
- Mudança de 6 meses
- -26.68%
- Mudança anual
- -17.07%
