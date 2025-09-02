FiyatlarBölümler
CHTR
CHTR: Charter Communications Inc - Class A

262.55 USD 0.38 (0.14%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

CHTR fiyatı bugün 0.14% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 260.00 ve Yüksek fiyatı olarak 264.45 aralığında işlem gördü.

Charter Communications Inc - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
260.00 264.45
Yıllık aralık
251.80 437.06
Önceki kapanış
262.17
Açılış
262.57
Satış
262.55
Alış
262.85
Düşük
260.00
Yüksek
264.45
Hacim
2.521 K
Günlük değişim
0.14%
Aylık değişim
0.02%
6 aylık değişim
-28.17%
Yıllık değişim
-18.77%
21 Eylül, Pazar