Dövizler / CHTR
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
CHTR: Charter Communications Inc - Class A
262.55 USD 0.38 (0.14%)
Sektör: İletişim hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CHTR fiyatı bugün 0.14% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 260.00 ve Yüksek fiyatı olarak 264.45 aralığında işlem gördü.
Charter Communications Inc - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CHTR haberleri
- Uber, Avago Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- UBER Stock Hits New 52-Week High: Buy Now or Wait for a Pullback?
- SPY ETF News, 9/16/2025 - TipRanks.com
- QQQ ETF News, 9/16/2025 - TipRanks.com
- Bernstein SocGen cuts Charter Communications stock price target to $350
- Bernstein lowers U.S. telecom stock targets on rising competition
- SPY ETF News, 9/10/2025 - TipRanks.com
- Charter Communications, Inc. (CHTR) Presents at Goldman
- QQQ ETF News, 9/9/2025 - TipRanks.com
- UBER to be a Part of S&P 100: Is it a Sign of More Upside?
- Charter Communications stock hits 52-week low at $253.11
- QQQ ETF News, 9/8/2025 - TipRanks.com
- VOO ETF News, 9/8/2025 - TipRanks.com
- Robinhood Enters S&P 500, Marking Retail Trading's Shift To Wall Street Core - AppLovin (NASDAQ:APP), Acadia Healthcare Co (NASDAQ:ACHC)
- Robinhood, Applovin jump as S&P 500 reshuffle boosts index entrants
- AppLovin, Robinhood To Join S&P 500. The Stocks Are Jumping.
- SPY ETF News, 9/5/2025 - TipRanks.com
- Charter Communications at Bank of America Conference: Strategic Moves in Broadband
- QQQ ETF News, 9/4/2025 - TipRanks.com
- Tracking Ruane, Cunniff, & Goldfarb’s Portfolio – Q2 2025 Update (MUTF:SEQUX)
- SPY ETF News, 9/3/2025 - TipRanks.com
- VOO ETF News, 9/3/2025 - TipRanks.com
- Zacks Industry Outlook Highlights Comcast, Charter Communications and Cable One
- Charter closes $2 billion senior secured notes offering
Günlük aralık
260.00 264.45
Yıllık aralık
251.80 437.06
- Önceki kapanış
- 262.17
- Açılış
- 262.57
- Satış
- 262.55
- Alış
- 262.85
- Düşük
- 260.00
- Yüksek
- 264.45
- Hacim
- 2.521 K
- Günlük değişim
- 0.14%
- Aylık değişim
- 0.02%
- 6 aylık değişim
- -28.17%
- Yıllık değişim
- -18.77%
21 Eylül, Pazar