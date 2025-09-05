Divisas / CG
CG: The Carlyle Group Inc
67.57 USD 0.59 (0.88%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CG de hoy ha cambiado un 0.88%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 66.31, mientras que el máximo ha alcanzado 69.58.
Siga la dinámica de la pareja de divisas The Carlyle Group Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
CG News
- Should You Invest in Blackstone Despite Its Premium Valuation?
- US SEC poised to review IPO bar on mandatory shareholder arbitration
- Acciones de Carlyle Group suben tras informe sobre conversaciones con Macquarie
- Las acciones de Carlyle Group suben tras informe sobre conversaciones de adquisición con Macquarie
- Carlyle Group stock rises after report of Macquarie takeover talks
- iRobot extiende exenciones de convenios de préstamo hasta el 24 de octubre
- Carlyle fija precio de oferta de notas senior de $800 millones al 5.050%
- Carlyle fija el precio de la oferta de bonos senior de 800 millones de dólares al 5,050%
- Carlyle prices $800 million senior notes offering at 5.050%
- Scotiabank reduce el precio objetivo de las acciones de Centerra Gold por mayores costes
- Scotiabank reduce precio objetivo de Centerra Gold por mayores costos
- Scotiabank lowers Centerra Gold stock price target on higher costs
- BMO Capital eleva el objetivo de precio de las acciones de Centerra Gold a 14 dólares canadienses
- BMO Capital eleva precio objetivo de Centerra Gold a C$14
- Centerra Gold stock price target raised to C$14 by BMO Capital
- Centerra Gold extiende vida útil de mina Mount Milligan hasta 2045
- Centerra Gold extiende la vida útil de la mina Mount Milligan hasta 2045
- Centerra Gold extends Mount Milligan mine life to 2045
- Carlyle, EQT entre los finalistas para la participación de Starbucks en China - informe
- AMG or CG: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Centerra Gold stock rating downgraded to Sector Perform by RBC Capital
- PNC to Acquire FirstBank in $4.1B Deal, Expand in Colorado & Arizona
- The Carlyle Group stock gets Buy rating reaffirmed by TD Cowen
- Bidders Eye Starbucks (SBUX) China at $5 Billion Valuation - TipRanks.com
Rango diario
66.31 69.58
Rango anual
33.03 69.58
- Cierres anteriores
- 66.98
- Open
- 66.88
- Bid
- 67.57
- Ask
- 67.87
- Low
- 66.31
- High
- 69.58
- Volumen
- 14.698 K
- Cambio diario
- 0.88%
- Cambio mensual
- 7.15%
- Cambio a 6 meses
- 55.05%
- Cambio anual
- 57.29%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B