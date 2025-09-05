CotizacionesSecciones
CG: The Carlyle Group Inc

67.57 USD 0.59 (0.88%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de CG de hoy ha cambiado un 0.88%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 66.31, mientras que el máximo ha alcanzado 69.58.

Siga la dinámica de la pareja de divisas The Carlyle Group Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
66.31 69.58
Rango anual
33.03 69.58
Cierres anteriores
66.98
Open
66.88
Bid
67.57
Ask
67.87
Low
66.31
High
69.58
Volumen
14.698 K
Cambio diario
0.88%
Cambio mensual
7.15%
Cambio a 6 meses
55.05%
Cambio anual
57.29%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B