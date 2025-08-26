Moedas / CG
CG: The Carlyle Group Inc
68.49 USD 0.92 (1.36%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CG para hoje mudou para 1.36%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 68.09 e o mais alto foi 68.70.
Veja a dinâmica do par de moedas The Carlyle Group Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
CG Notícias
- JMP reitera classificação de Superar o Mercado para ações da Carlyle Group em meio a rumores de aquisição
- JMP reiterates Market Outperform rating on Carlyle Group stock amid takeover talk
- Tracking John Rogers’ Ariel Investments Portfolio – Q2 2025 Update (MUTF:ARGFX)
- Should You Invest in Blackstone Despite Its Premium Valuation?
- US SEC poised to review IPO bar on mandatory shareholder arbitration
- Ações da Carlyle Group sobem após relato de negociações de aquisição com Macquarie
- Carlyle Group stock rises after report of Macquarie takeover talks
- Carlyle precifica oferta de notas seniores de US$ 800 milhões a 5,050%
- Carlyle prices $800 million senior notes offering at 5.050%
- Scotiabank reduz preço-alvo das ações da Centerra Gold devido a custos mais altos
- Scotiabank lowers Centerra Gold stock price target on higher costs
- BMO Capital eleva preço-alvo das ações da Centerra Gold para C$ 14
- Centerra Gold stock price target raised to C$14 by BMO Capital
- Centerra Gold estende vida útil da mina Mount Milligan até 2045
- Centerra Gold extends Mount Milligan mine life to 2045
- AMG or CG: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Centerra Gold stock rating downgraded to Sector Perform by RBC Capital
- PNC to Acquire FirstBank in $4.1B Deal, Expand in Colorado & Arizona
- The Carlyle Group stock gets Buy rating reaffirmed by TD Cowen
- Bidders Eye Starbucks (SBUX) China at $5 Billion Valuation - TipRanks.com
- Exclusive-Starbucks China valued at about $5 billion by bidders, sources say
- Carlyle raises $20 billion to buy second-hand private equity stakes
- Carlyle Agrees to Buy intelliflo From Invesco for $200 Million
- Carlyle to acquire intelliflo from Invesco for up to $200 million
Faixa diária
68.09 68.70
Faixa anual
33.03 69.58
- Fechamento anterior
- 67.57
- Open
- 68.19
- Bid
- 68.49
- Ask
- 68.79
- Low
- 68.09
- High
- 68.70
- Volume
- 174
- Mudança diária
- 1.36%
- Mudança mensal
- 8.61%
- Mudança de 6 meses
- 57.16%
- Mudança anual
- 59.43%
