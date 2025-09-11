Devises / CG
- Aperçu
- Actions
- Devises
- Crypto-monnaies
- Métaux
- Indices
- Matières premières
CG: The Carlyle Group Inc
68.17 USD 1.18 (1.70%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CG a changé de -1.70% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 68.11 et à un maximum de 69.84.
Suivez la dynamique The Carlyle Group Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CG Nouvelles
- Carlyle Group émet 800 millions de dollars d’obligations senior à 5,050% échéant en 2035
- Carlyle Group issues $800 million in 5.050% senior notes due 2035
- Carlyle Turnaround Halts $1T Merger Talks With Macquarie Group
- L’action de Centerra Gold atteint un sommet de 52 semaines à 9,44 USD
- Carlyle makes two senior hires to boost direct-lending business
- Franklin Resources s’associe à des gestionnaires d’infrastructures pour renforcer ses offres de gestion de patrimoine privé
- Franklin Resources stock partners with infrastructure managers to boost private wealth offerings
- JMP maintient sa note "Market Outperform" sur l’action de Carlyle Group au milieu des rumeurs d’acquisition
- JMP reiterates Market Outperform rating on Carlyle Group stock amid takeover talk
- Tracking John Rogers’ Ariel Investments Portfolio – Q2 2025 Update (MUTF:ARGFX)
- Should You Invest in Blackstone Despite Its Premium Valuation?
- US SEC poised to review IPO bar on mandatory shareholder arbitration
- L’action de Carlyle Group en hausse après des rumeurs de discussions avec Macquarie
- Carlyle Group stock rises after report of Macquarie takeover talks
- iRobot prolonge les dérogations aux clauses restrictives de prêt jusqu’au 24 octobre
- Carlyle fixe le prix d’une émission d’obligations senior de 800 millions $ à 5,050%
- Carlyle prices $800 million senior notes offering at 5.050%
- Scotiabank abaisse l’objectif de cours de Centerra Gold en raison de coûts plus élevés
- Scotiabank lowers Centerra Gold stock price target on higher costs
- L’objectif de prix de l’action Centerra Gold relevé à 14 C$ par BMO Capital
- Centerra Gold stock price target raised to C$14 by BMO Capital
- Centerra Gold prolonge la durée de vie de la mine Mount Milligan jusqu’en 2045
Range quotidien
68.11 69.84
Range Annuel
33.03 69.84
- Clôture Précédente
- 69.35
- Ouverture
- 69.34
- Bid
- 68.17
- Ask
- 68.47
- Plus Bas
- 68.11
- Plus Haut
- 69.84
- Volume
- 7.642 K
- Changement quotidien
- -1.70%
- Changement Mensuel
- 8.10%
- Changement à 6 Mois
- 56.42%
- Changement Annuel
- 58.68%
20 septembre, samedi