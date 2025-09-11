통화 / CG
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
CG: The Carlyle Group Inc
68.17 USD 1.18 (1.70%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CG 환율이 오늘 -1.70%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 68.11이고 고가는 69.84이었습니다.
The Carlyle Group Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CG News
- Carlyle Turnaround Halts $1T Merger Talks With Macquarie Group
- 센터라 골드, 주당 9.44달러로 52주 최고치 기록
- Carlyle makes two senior hires to boost direct-lending business
- Franklin Resources stock partners with infrastructure managers to boost private wealth offerings
- 칼라일 그룹, 인수 논의 속 JMP ’시장 수익률 상회’ 등급 재확인
- JMP reiterates Market Outperform rating on Carlyle Group stock amid takeover talk
- Tracking John Rogers’ Ariel Investments Portfolio – Q2 2025 Update (MUTF:ARGFX)
- Should You Invest in Blackstone Despite Its Premium Valuation?
- US SEC poised to review IPO bar on mandatory shareholder arbitration
- 칼라일 그룹, 맥쿼리 인수 협상 보도에 주가 상승
- Carlyle Group stock rises after report of Macquarie takeover talks
- 칼라일, 8억 달러 규모 선순위 채권 발행…금리 5.050%
- Carlyle prices $800 million senior notes offering at 5.050%
- 스코샤뱅크, Centerra Gold 목표 주가 하향 조정...비용 증가
- Scotiabank lowers Centerra Gold stock price target on higher costs
- Centerra Gold 목표 주가, BMO Capital서 C$14로 상향
- Centerra Gold stock price target raised to C$14 by BMO Capital
- 센터라 골드, 마운트 밀리건 광산 수명 2045년까지 연장
- Centerra Gold extends Mount Milligan mine life to 2045
일일 변동 비율
68.11 69.84
년간 변동
33.03 69.84
- 이전 종가
- 69.35
- 시가
- 69.34
- Bid
- 68.17
- Ask
- 68.47
- 저가
- 68.11
- 고가
- 69.84
- 볼륨
- 7.642 K
- 일일 변동
- -1.70%
- 월 변동
- 8.10%
- 6개월 변동
- 56.42%
- 년간 변동율
- 58.68%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K