Dövizler / CG
CG: The Carlyle Group Inc
68.17 USD 1.18 (1.70%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CG fiyatı bugün -1.70% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 68.11 ve Yüksek fiyatı olarak 69.84 aralığında işlem gördü.
The Carlyle Group Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
CG haberleri
Günlük aralık
68.11 69.84
Yıllık aralık
33.03 69.84
- Önceki kapanış
- 69.35
- Açılış
- 69.34
- Satış
- 68.17
- Alış
- 68.47
- Düşük
- 68.11
- Yüksek
- 69.84
- Hacim
- 7.642 K
- Günlük değişim
- -1.70%
- Aylık değişim
- 8.10%
- 6 aylık değişim
- 56.42%
- Yıllık değişim
- 58.68%
21 Eylül, Pazar