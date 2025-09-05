KurseKategorien
CG: The Carlyle Group Inc

69.35 USD 1.78 (2.63%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CG hat sich für heute um 2.63% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 68.09 bis zu einem Hoch von 69.78 gehandelt.

Verfolgen Sie die The Carlyle Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
68.09 69.78
Jahresspanne
33.03 69.78
Vorheriger Schlusskurs
67.57
Eröffnung
68.19
Bid
69.35
Ask
69.65
Tief
68.09
Hoch
69.78
Volumen
5.344 K
Tagesänderung
2.63%
Monatsänderung
9.97%
6-Monatsänderung
59.13%
Jahresänderung
61.43%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K