CG: The Carlyle Group Inc
69.35 USD 1.78 (2.63%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CG hat sich für heute um 2.63% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 68.09 bis zu einem Hoch von 69.78 gehandelt.
Verfolgen Sie die The Carlyle Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
CG News
- Carlyle makes two senior hires to boost direct-lending business
- Franklin Resources stärkt Private-Wealth-Angebot durch Partnerschaften mit Infrastruktur-Managern
- Franklin Resources stock partners with infrastructure managers to boost private wealth offerings
- Übernahmegerüchte um Carlyle: JMP bestätigt "Market Outperform"-Rating
- JMP reiterates Market Outperform rating on Carlyle Group stock amid takeover talk
- Tracking John Rogers’ Ariel Investments Portfolio – Q2 2025 Update (MUTF:ARGFX)
- Should You Invest in Blackstone Despite Its Premium Valuation?
- US SEC poised to review IPO bar on mandatory shareholder arbitration
- Carlyle-Aktie legt nach Bericht über Übernahmegespräche mit Macquarie zu
- Carlyle Group stock rises after report of Macquarie takeover talks
- Carlyle platziert Anleihe über 800 Mio. US-Dollar mit 5,050 % Kupon/n
- Carlyle prices $800 million senior notes offering at 5.050%
- Scotiabank senkt Kursziel für Centerra Gold wegen höherer Kosten
- Scotiabank lowers Centerra Gold stock price target on higher costs
- BMO Kapital erhöht Kursziel für Centerra Gold auf 14 C$
- Centerra Gold stock price target raised to C$14 by BMO Capital
- Centerra Gold verlängert Laufzeit der Mine Mount Milligan bis 2045
- Centerra Gold extends Mount Milligan mine life to 2045
- Bericht: Carlyle und EQT in der Endrunde um Starbucks-Beteiligung in China
- AMG or CG: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Centerra Gold stock rating downgraded to Sector Perform by RBC Capital
- PNC to Acquire FirstBank in $4.1B Deal, Expand in Colorado & Arizona
- The Carlyle Group stock gets Buy rating reaffirmed by TD Cowen
- Bidders Eye Starbucks (SBUX) China at $5 Billion Valuation - TipRanks.com
Tagesspanne
68.09 69.78
Jahresspanne
33.03 69.78
- Vorheriger Schlusskurs
- 67.57
- Eröffnung
- 68.19
- Bid
- 69.35
- Ask
- 69.65
- Tief
- 68.09
- Hoch
- 69.78
- Volumen
- 5.344 K
- Tagesänderung
- 2.63%
- Monatsänderung
- 9.97%
- 6-Monatsänderung
- 59.13%
- Jahresänderung
- 61.43%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K