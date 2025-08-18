货币 / CG
CG: The Carlyle Group Inc
66.98 USD 0.18 (0.27%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CG汇率已更改0.27%。当日，交易品种以低点66.13和高点67.28进行交易。
关注The Carlyle Group Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
CG新闻
- 多元能源二次发行定价为每股13.75美元
- 凯雷集团以5.050%利率定价8亿美元高级债券发行
- Carlyle prices $800 million senior notes offering at 5.050%
- 丰业银行下调Centerra Gold股票目标价，因成本上升
- Scotiabank lowers Centerra Gold stock price target on higher costs
- BMO Capital将Centerra Gold目标价上调至14加元
- Centerra Gold stock price target raised to C$14 by BMO Capital
- 森特拉黄金公司将米利根山矿山寿命延长至2045年
- Centerra Gold extends Mount Milligan mine life to 2045
- AMG or CG: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Centerra Gold stock rating downgraded to Sector Perform by RBC Capital
- PNC to Acquire FirstBank in $4.1B Deal, Expand in Colorado & Arizona
- The Carlyle Group stock gets Buy rating reaffirmed by TD Cowen
- Bidders Eye Starbucks (SBUX) China at $5 Billion Valuation - TipRanks.com
- Exclusive-Starbucks China valued at about $5 billion by bidders, sources say
- Carlyle raises $20 billion to buy second-hand private equity stakes
- Carlyle Agrees to Buy intelliflo From Invesco for $200 Million
- Carlyle to acquire intelliflo from Invesco for up to $200 million
- AMG vs. CG: Which Stock Is the Better Value Option?
- Starbucks Stock (SBX) Perks Up as $10B Chinese Stake Sale Moves Closer - TipRanks.com
- Private Equity Firms’ Stocks Are Struggling, Despite Getting Into 401(k)s
- Earnings call transcript: Centerra Gold Q2 2025 earnings beat expectations
- TD Cowen selects AMG, CG, MRX as top picks after Q2 earnings review
- Columbia Acorn Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:ACRNX)
日范围
66.13 67.28
年范围
33.03 68.20
- 前一天收盘价
- 66.80
- 开盘价
- 66.80
- 卖价
- 66.98
- 买价
- 67.28
- 最低价
- 66.13
- 最高价
- 67.28
- 交易量
- 4.083 K
- 日变化
- 0.27%
- 月变化
- 6.22%
- 6个月变化
- 53.69%
- 年变化
- 55.91%
