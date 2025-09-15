Valute / CG
CG: The Carlyle Group Inc
68.17 USD 1.18 (1.70%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CG ha avuto una variazione del -1.70% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 68.11 e ad un massimo di 69.84.
Segui le dinamiche di The Carlyle Group Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
CG News
- Carlyle Group emette 800 milioni di dollari in obbligazioni senior al 5,050% con scadenza 2035
- Carlyle Turnaround Halts $1T Merger Talks With Macquarie Group
- Il titolo di Centerra Gold tocca il massimo di 52 settimane a 9,44 USD
- Carlyle makes two senior hires to boost direct-lending business
- Franklin Resources stock partners with infrastructure managers to boost private wealth offerings
- JMP ribadisce il rating Market Outperform per Carlyle Group in mezzo a voci di acquisizione
- Tracking John Rogers’ Ariel Investments Portfolio – Q2 2025 Update (MUTF:ARGFX)
- Should You Invest in Blackstone Despite Its Premium Valuation?
- US SEC poised to review IPO bar on mandatory shareholder arbitration
- Le azioni di Carlyle Group salgono dopo notizie di trattative con Macquarie
- iRobot estende le deroghe ai covenant dei prestiti fino al 24 ottobre
- Carlyle fissa il prezzo dell’offerta di obbligazioni senior a $800 milioni al 5,050%
- Scotiabank riduce il target di prezzo delle azioni Centerra Gold per costi più elevati
- BMO Capital alza il target di prezzo delle azioni Centerra Gold a C$14
Intervallo Giornaliero
68.11 69.84
Intervallo Annuale
33.03 69.84
- Chiusura Precedente
- 69.35
- Apertura
- 69.34
- Bid
- 68.17
- Ask
- 68.47
- Minimo
- 68.11
- Massimo
- 69.84
- Volume
- 7.642 K
- Variazione giornaliera
- -1.70%
- Variazione Mensile
- 8.10%
- Variazione Semestrale
- 56.42%
- Variazione Annuale
- 58.68%
20 settembre, sabato