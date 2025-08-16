Валюты / CG
CG: The Carlyle Group Inc
66.98 USD 0.18 (0.27%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CG за сегодня изменился на 0.27%. При этом минимальная цена на торгах достигала 66.13, а максимальная — 67.28.
Следите за динамикой The Carlyle Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости CG
- Carlyle размещает старшие облигации на $800 миллионов под 5,050%
- Carlyle prices $800 million senior notes offering at 5.050%
- Scotiabank снижает целевую цену акций Centerra Gold из-за роста затрат
- Scotiabank lowers Centerra Gold stock price target on higher costs
- BMO Capital повысил целевую цену акций Centerra Gold до C$14
- Centerra Gold stock price target raised to C$14 by BMO Capital
- Centerra Gold продлевает срок эксплуатации рудника Mount Milligan до 2045 года
- Centerra Gold extends Mount Milligan mine life to 2045
- AMG or CG: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Centerra Gold stock rating downgraded to Sector Perform by RBC Capital
- PNC to Acquire FirstBank in $4.1B Deal, Expand in Colorado & Arizona
- The Carlyle Group stock gets Buy rating reaffirmed by TD Cowen
- Bidders Eye Starbucks (SBUX) China at $5 Billion Valuation - TipRanks.com
- Exclusive-Starbucks China valued at about $5 billion by bidders, sources say
- Carlyle raises $20 billion to buy second-hand private equity stakes
- Carlyle Agrees to Buy intelliflo From Invesco for $200 Million
- Carlyle to acquire intelliflo from Invesco for up to $200 million
- AMG vs. CG: Which Stock Is the Better Value Option?
- Starbucks Stock (SBX) Perks Up as $10B Chinese Stake Sale Moves Closer - TipRanks.com
- Private Equity Firms’ Stocks Are Struggling, Despite Getting Into 401(k)s
- Earnings call transcript: Centerra Gold Q2 2025 earnings beat expectations
- TD Cowen selects AMG, CG, MRX as top picks after Q2 earnings review
- Columbia Acorn Fund Q2 2025 Commentary (Mutual Fund:ACRNX)
- Vulcan Value Partners Q2 2025 Letter (Mutual Fund:VVPLX)
Дневной диапазон
66.13 67.28
Годовой диапазон
33.03 68.20
- Предыдущее закрытие
- 66.80
- Open
- 66.80
- Bid
- 66.98
- Ask
- 67.28
- Low
- 66.13
- High
- 67.28
- Объем
- 4.083 K
- Дневное изменение
- 0.27%
- Месячное изменение
- 6.22%
- 6-месячное изменение
- 53.69%
- Годовое изменение
- 55.91%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.