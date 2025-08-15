CotizacionesSecciones
CFG: Citizens Financial Group Inc

52.30 USD 1.18 (2.31%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de CFG de hoy ha cambiado un 2.31%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 51.17, mientras que el máximo ha alcanzado 53.00.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Citizens Financial Group Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado.

Rango diario
51.17 53.00
Rango anual
32.60 53.00
Cierres anteriores
51.12
Open
51.17
Bid
52.30
Ask
52.60
Low
51.17
High
53.00
Volumen
10.451 K
Cambio diario
2.31%
Cambio mensual
1.81%
Cambio a 6 meses
28.60%
Cambio anual
28.12%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B