Divisas / CFG
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
CFG: Citizens Financial Group Inc
52.30 USD 1.18 (2.31%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CFG de hoy ha cambiado un 2.31%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 51.17, mientras que el máximo ha alcanzado 53.00.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Citizens Financial Group Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CFG News
- Citizens Bank reduce la tasa de interés preferencial al 7,25 por ciento
- Citizens Bank reduce tasa de interés preferencial a 7.25 por ciento
- Citizens Bank cuts prime lending rate to 7.25 percent
- Las acciones de Citizens Financial Group alcanzan un máximo de 52 semanas a 52,86 dólares
- Acciones de Citizens Financial Group alcanzan un máximo de 52 semanas a 52.86 USD
- Citizens Financial Group stock hits 52-week high at 52.86 USD
- Top 5 bancos regionales con potencial de crecimiento según análisis de WarrenAI
- Los 5 mejores bancos regionales posicionados para el crecimiento, según el análisis de WarrenAI
- Top 5 Regional Banks Poised for Growth, According to WarrenAI Analysis
- Top Research Reports for Alphabet, IBM & Merck
- Citizens invertirá 20 millones de dólares en desarrollo de la fuerza laboral
- Citizens invertirá $20 millones en desarrollo laboral durante tres años
- Citizens to invest $20 million in workforce development over next three years
- Las bolsas de valores de Marruecos cerraron con caídas; el Gral. Bursátil Marroquí perdió un 0.23%
- Morocco stocks lower at close of trade; Moroccan All Shares down 0.23%
- Citizens Financial Group (CFG) is a Top-Ranked Momentum Stock: Should You Buy?
- Citizens Financial at Barclays Conference: Strategic Growth and AI Focus
- Why This 1 Value Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
- August's Top S&P 500 Performers in the Financial Services Sector
- HSBC taps insider Henderson for interim US CEO as McGeough leaves
- Regional-bank stocks are catching up to larger rivals. How to play the sector from here.
- Citizens Financial Stock Reaches 52-Week High: Is It Worth Betting On?
- Citizens Financial Group stock hits 52-week high at 50.04 USD
- Here's Why Citizens Financial Group (CFG) is a Strong Momentum Stock
Rango diario
51.17 53.00
Rango anual
32.60 53.00
- Cierres anteriores
- 51.12
- Open
- 51.17
- Bid
- 52.30
- Ask
- 52.60
- Low
- 51.17
- High
- 53.00
- Volumen
- 10.451 K
- Cambio diario
- 2.31%
- Cambio mensual
- 1.81%
- Cambio a 6 meses
- 28.60%
- Cambio anual
- 28.12%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B