통화 / CFG
CFG: Citizens Financial Group Inc
53.56 USD 0.09 (0.17%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
CFG 환율이 오늘 -0.17%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 53.19이고 고가는 53.77이었습니다.
Citizens Financial Group Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
CFG News
- Fed Cuts Rates, Signals More Easing: What Does This Mean for Banks?
- 뉴욕 증시, 3대지수 사상 최고가 지속…반도체 급등에 필라델피아반도체지수 3.60% 상승, 엔비디아와 인텔이 지수를 이끌며 반도체 불장 증명 [이완수의 출근길 글로벌마켓 핫이슈]
- Post-Rate Cut Rally: 3 Bank Stocks to Watch as They Hit New Highs
- 시티즌스 은행, 프라임 대출 금리 7.25%로 인하
- Citizens Bank cuts prime lending rate to 7.25 percent
- 시티즌 금융 그룹, 52주 신고가 경신: 52.86 USD
- Citizens Financial Group stock hits 52-week high at 52.86 USD
- 최고 성장 잠재력 지역 은행 5곳 (WarrenAI 분석)
- Top 5 Regional Banks Poised for Growth, According to WarrenAI Analysis
- Top Research Reports for Alphabet, IBM & Merck
- 시티즌스, 향후 3년간 인력 개발에 2천만 달러 투자
- Citizens to invest $20 million in workforce development over next three years
- Morocco stocks lower at close of trade; Moroccan All Shares down 0.23%
- Citizens Financial Group (CFG) is a Top-Ranked Momentum Stock: Should You Buy?
- Citizens Financial at Barclays Conference: Strategic Growth and AI Focus
- Why This 1 Value Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
- August's Top S&P 500 Performers in the Financial Services Sector
- HSBC taps insider Henderson for interim US CEO as McGeough leaves
- Regional-bank stocks are catching up to larger rivals. How to play the sector from here.
- Citizens Financial Stock Reaches 52-Week High: Is It Worth Betting On?
- Citizens Financial Group stock hits 52-week high at 50.04 USD
- Here's Why Citizens Financial Group (CFG) is a Strong Momentum Stock
- Citizens Financial Group (CFG) is a Top-Ranked Value Stock: Should You Buy?
- Citizens Financial Group appoints Aunoy Banerjee as new CFO
일일 변동 비율
53.19 53.77
년간 변동
32.60 53.77
- 이전 종가
- 53.65
- 시가
- 53.61
- Bid
- 53.56
- Ask
- 53.86
- 저가
- 53.19
- 고가
- 53.77
- 볼륨
- 7.488 K
- 일일 변동
- -0.17%
- 월 변동
- 4.26%
- 6개월 변동
- 31.69%
- 년간 변동율
- 31.21%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K