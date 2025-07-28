Währungen / CFG
CFG: Citizens Financial Group Inc
53.65 USD 1.35 (2.58%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CFG hat sich für heute um 2.58% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 52.34 bis zu einem Hoch von 53.75 gehandelt.
Verfolgen Sie die Citizens Financial Group Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
52.34 53.75
Jahresspanne
32.60 53.75
- Vorheriger Schlusskurs
- 52.30
- Eröffnung
- 52.60
- Bid
- 53.65
- Ask
- 53.95
- Tief
- 52.34
- Hoch
- 53.75
- Volumen
- 10.329 K
- Tagesänderung
- 2.58%
- Monatsänderung
- 4.44%
- 6-Monatsänderung
- 31.92%
- Jahresänderung
- 31.43%
