QuotazioniSezioni
Valute / CFG
Tornare a Azioni

CFG: Citizens Financial Group Inc

53.56 USD 0.09 (0.17%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio CFG ha avuto una variazione del -0.17% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 53.19 e ad un massimo di 53.77.

Segui le dinamiche di Citizens Financial Group Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

CFG News

Intervallo Giornaliero
53.19 53.77
Intervallo Annuale
32.60 53.77
Chiusura Precedente
53.65
Apertura
53.61
Bid
53.56
Ask
53.86
Minimo
53.19
Massimo
53.77
Volume
7.488 K
Variazione giornaliera
-0.17%
Variazione Mensile
4.26%
Variazione Semestrale
31.69%
Variazione Annuale
31.21%
20 settembre, sabato