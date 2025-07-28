通貨 / CFG
CFG: Citizens Financial Group Inc
53.65 USD 1.35 (2.58%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CFGの今日の為替レートは、2.58%変化しました。日中、通貨は1あたり52.34の安値と53.75の高値で取引されました。
Citizens Financial Group Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
52.34 53.75
1年のレンジ
32.60 53.75
- 以前の終値
- 52.30
- 始値
- 52.60
- 買値
- 53.65
- 買値
- 53.95
- 安値
- 52.34
- 高値
- 53.75
- 出来高
- 10.329 K
- 1日の変化
- 2.58%
- 1ヶ月の変化
- 4.44%
- 6ヶ月の変化
- 31.92%
- 1年の変化
- 31.43%
