CFG: Citizens Financial Group Inc
52.55 USD 0.25 (0.48%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CFG para hoje mudou para 0.48%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 52.34 e o mais alto foi 52.67.
Veja a dinâmica do par de moedas Citizens Financial Group Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
CFG Notícias
- Citizens Bank reduz taxa de empréstimo prime para 7,25 por cento
- Ações do Citizens Financial Group atingem máxima de 52 semanas a US$ 52,86
- Top 5 bancos regionais preparados para crescimento, segundo análise da WarrenAI
- Top Research Reports for Alphabet, IBM & Merck
- Citizens investirá US$ 20 milhões em desenvolvimento da força de trabalho nos próximos três anos
- Marrocos - Ações fecharam o pregão em queda e o Índice Moroccan All Shares recuou 0,23%
- Citizens Financial Group (CFG) is a Top-Ranked Momentum Stock: Should You Buy?
- Citizens Financial at Barclays Conference: Strategic Growth and AI Focus
- Why This 1 Value Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
- August's Top S&P 500 Performers in the Financial Services Sector
- HSBC taps insider Henderson for interim US CEO as McGeough leaves
- Regional-bank stocks are catching up to larger rivals. How to play the sector from here.
- Citizens Financial Stock Reaches 52-Week High: Is It Worth Betting On?
- Here's Why Citizens Financial Group (CFG) is a Strong Momentum Stock
- Citizens Financial Group (CFG) is a Top-Ranked Value Stock: Should You Buy?
- Citizens Financial Group appoints Aunoy Banerjee as new CFO
- New Preferred Stock IPOs, July 2025 (NASDAQ:NYMT)
- Morocco stocks lower at close of trade; Moroccan All Shares down 0.47%
Faixa diária
52.34 52.67
Faixa anual
32.60 53.00
- Fechamento anterior
- 52.30
- Open
- 52.60
- Bid
- 52.55
- Ask
- 52.85
- Low
- 52.34
- High
- 52.67
- Volume
- 440
- Mudança diária
- 0.48%
- Mudança mensal
- 2.30%
- Mudança de 6 meses
- 29.21%
- Mudança anual
- 28.74%
