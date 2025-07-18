Валюты / CFG
CFG: Citizens Financial Group Inc
51.12 USD 0.22 (0.43%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CFG за сегодня изменился на -0.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.41, а максимальная — 51.37.
Следите за динамикой Citizens Financial Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости CFG
- Top Research Reports for Alphabet, IBM & Merck
- Citizens инвестирует $20 млн в развитие трудовых ресурсов в течение трех лет
- Citizens to invest $20 million in workforce development over next three years
- Рынок акций Марокко закрылся падением, Moroccan All Shares снизился на 0,23%
- Morocco stocks lower at close of trade; Moroccan All Shares down 0.23%
- Citizens Financial Group (CFG) is a Top-Ranked Momentum Stock: Should You Buy?
- Citizens Financial at Barclays Conference: Strategic Growth and AI Focus
- Why This 1 Value Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
- August's Top S&P 500 Performers in the Financial Services Sector
- HSBC taps insider Henderson for interim US CEO as McGeough leaves
- Regional-bank stocks are catching up to larger rivals. How to play the sector from here.
- Citizens Financial Stock Reaches 52-Week High: Is It Worth Betting On?
- Citizens Financial Group stock hits 52-week high at 50.04 USD
- Here's Why Citizens Financial Group (CFG) is a Strong Momentum Stock
- Citizens Financial Group (CFG) is a Top-Ranked Value Stock: Should You Buy?
- Citizens Financial Group appoints Aunoy Banerjee as new CFO
- New Preferred Stock IPOs, July 2025 (NASDAQ:NYMT)
- Morocco stocks lower at close of trade; Moroccan All Shares down 0.47%
- I asked AI and my financial planner the same questions. Here’s how they stacked up.
- Citizens Financial Group stock price target raised by Truist to $52
- Citizens Financial Group stock price target raised by Citi to $60
- Regions Financial Q2 Earnings Beat on Solid NII & Fee Income, Stock Up
- Citizens Financial EPS Rises 19% in Q2 2025
- DA Davidson raises Citizens Financial Group stock price target to $55
Дневной диапазон
50.41 51.37
Годовой диапазон
32.60 52.85
- Предыдущее закрытие
- 51.34
- Open
- 51.36
- Bid
- 51.12
- Ask
- 51.42
- Low
- 50.41
- High
- 51.37
- Объем
- 8.664 K
- Дневное изменение
- -0.43%
- Месячное изменение
- -0.49%
- 6-месячное изменение
- 25.69%
- Годовое изменение
- 25.23%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.