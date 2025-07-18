КотировкиРазделы
Валюты / CFG
Назад в Рынок акций США

CFG: Citizens Financial Group Inc

51.12 USD 0.22 (0.43%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CFG за сегодня изменился на -0.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 50.41, а максимальная — 51.37.

Следите за динамикой Citizens Financial Group Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

График на весь экран
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости CFG

Дневной диапазон
50.41 51.37
Годовой диапазон
32.60 52.85
Предыдущее закрытие
51.34
Open
51.36
Bid
51.12
Ask
51.42
Low
50.41
High
51.37
Объем
8.664 K
Дневное изменение
-0.43%
Месячное изменение
-0.49%
6-месячное изменение
25.69%
Годовое изменение
25.23%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.