CFG: Citizens Financial Group Inc
53.56 USD 0.09 (0.17%)
Secteur: Financier Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CFG a changé de -0.17% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 53.19 et à un maximum de 53.77.
Suivez la dynamique Citizens Financial Group Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
CFG Nouvelles
- Fed Cuts Rates, Signals More Easing: What Does This Mean for Banks?
- Post-Rate Cut Rally: 3 Bank Stocks to Watch as They Hit New Highs
- Citizens Bank réduit son taux préférentiel de prêt à 7,25 pour cent
- L’action de Citizens Financial Group atteint un sommet de 52 semaines à 52,86 USD
- Les 5 meilleures banques régionales prêtes pour la croissance, selon l’analyse de WarrenAI
- Top Research Reports for Alphabet, IBM & Merck
- Citizens va investir 20 millions de dollars dans le développement de la main-d’œuvre
- Morocco stocks lower at close of trade; Moroccan All Shares down 0.23%
- Citizens Financial Group (CFG) is a Top-Ranked Momentum Stock: Should You Buy?
- Citizens Financial at Barclays Conference: Strategic Growth and AI Focus
- Why This 1 Value Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
- August's Top S&P 500 Performers in the Financial Services Sector
- HSBC taps insider Henderson for interim US CEO as McGeough leaves
- Regional-bank stocks are catching up to larger rivals. How to play the sector from here.
- Citizens Financial Stock Reaches 52-Week High: Is It Worth Betting On?
- Citizens Financial Group stock hits 52-week high at 50.04 USD
- Here's Why Citizens Financial Group (CFG) is a Strong Momentum Stock
- Citizens Financial Group (CFG) is a Top-Ranked Value Stock: Should You Buy?
- Citizens Financial Group appoints Aunoy Banerjee as new CFO
- New Preferred Stock IPOs, July 2025 (NASDAQ:NYMT)
Range quotidien
53.19 53.77
Range Annuel
32.60 53.77
- Clôture Précédente
- 53.65
- Ouverture
- 53.61
- Bid
- 53.56
- Ask
- 53.86
- Plus Bas
- 53.19
- Plus Haut
- 53.77
- Volume
- 7.488 K
- Changement quotidien
- -0.17%
- Changement Mensuel
- 4.26%
- Changement à 6 Mois
- 31.69%
- Changement Annuel
- 31.21%
20 septembre, samedi