货币 / CFG
CFG: Citizens Financial Group Inc
51.12 USD 0.22 (0.43%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CFG汇率已更改-0.43%。当日，交易品种以低点50.41和高点51.37进行交易。
关注Citizens Financial Group Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
50.41 51.37
年范围
32.60 52.85
- 前一天收盘价
- 51.34
- 开盘价
- 51.36
- 卖价
- 51.12
- 买价
- 51.42
- 最低价
- 50.41
- 最高价
- 51.37
- 交易量
- 8.664 K
- 日变化
- -0.43%
- 月变化
- -0.49%
- 6个月变化
- 25.69%
- 年变化
- 25.23%
