CFG: Citizens Financial Group Inc
53.56 USD 0.09 (0.17%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CFG fiyatı bugün -0.17% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 53.19 ve Yüksek fiyatı olarak 53.77 aralığında işlem gördü.
Citizens Financial Group Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
CFG haberleri
- Fed Cuts Rates, Signals More Easing: What Does This Mean for Banks?
- Post-Rate Cut Rally: 3 Bank Stocks to Watch as They Hit New Highs
- Citizens Bank ana kredi faiz oranını yüzde 7,25’e düşürüyor
- Citizens Bank cuts prime lending rate to 7.25 percent
- Citizens Financial Group hissesi 52,86 dolar ile 52 haftalık zirveye ulaştı
- Citizens Financial Group stock hits 52-week high at 52.86 USD
- WarrenAI Analizine Göre Büyümeye Hazır En İyi 5 Bölgesel Banka
- Top 5 Regional Banks Poised for Growth, According to WarrenAI Analysis
- Top Research Reports for Alphabet, IBM & Merck
- Citizens önümüzdeki üç yılda işgücü gelişimine 20 milyon dolar yatırım yapacak
- Citizens to invest $20 million in workforce development over next three years
- Morocco stocks lower at close of trade; Moroccan All Shares down 0.23%
- Citizens Financial Group (CFG) is a Top-Ranked Momentum Stock: Should You Buy?
- Citizens Financial at Barclays Conference: Strategic Growth and AI Focus
- Why This 1 Value Stock Could Be a Great Addition to Your Portfolio
- August's Top S&P 500 Performers in the Financial Services Sector
- HSBC taps insider Henderson for interim US CEO as McGeough leaves
- Regional-bank stocks are catching up to larger rivals. How to play the sector from here.
- Citizens Financial Stock Reaches 52-Week High: Is It Worth Betting On?
- Citizens Financial Group stock hits 52-week high at 50.04 USD
- Here's Why Citizens Financial Group (CFG) is a Strong Momentum Stock
- Citizens Financial Group (CFG) is a Top-Ranked Value Stock: Should You Buy?
- Citizens Financial Group appoints Aunoy Banerjee as new CFO
- New Preferred Stock IPOs, July 2025 (NASDAQ:NYMT)
Günlük aralık
53.19 53.77
Yıllık aralık
32.60 53.77
- Önceki kapanış
- 53.65
- Açılış
- 53.61
- Satış
- 53.56
- Alış
- 53.86
- Düşük
- 53.19
- Yüksek
- 53.77
- Hacim
- 7.488 K
- Günlük değişim
- -0.17%
- Aylık değişim
- 4.26%
- 6 aylık değişim
- 31.69%
- Yıllık değişim
- 31.21%
21 Eylül, Pazar