BCPC: Balchem Corporation
152.62 USD 0.81 (0.53%)
Sector: Materias Primas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BCPC de hoy ha cambiado un -0.53%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 152.11, mientras que el máximo ha alcanzado 156.37.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Balchem Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
152.11 156.37
Rango anual
145.70 185.96
- Cierres anteriores
- 153.43
- Open
- 154.04
- Bid
- 152.62
- Ask
- 152.92
- Low
- 152.11
- High
- 156.37
- Volumen
- 218
- Cambio diario
- -0.53%
- Cambio mensual
- -5.38%
- Cambio a 6 meses
- -7.22%
- Cambio anual
- -12.80%
