BCPC: Balchem Corporation

156.44 USD 3.82 (2.50%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BCPC hat sich für heute um 2.50% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 152.77 bis zu einem Hoch von 156.80 gehandelt.

Verfolgen Sie die Balchem Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
152.77 156.80
Jahresspanne
145.70 185.96
Vorheriger Schlusskurs
152.62
Eröffnung
153.18
Bid
156.44
Ask
156.74
Tief
152.77
Hoch
156.80
Volumen
320
Tagesänderung
2.50%
Monatsänderung
-3.01%
6-Monatsänderung
-4.90%
Jahresänderung
-10.62%
