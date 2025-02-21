Dövizler / BCPC
BCPC: Balchem Corporation
156.52 USD 0.08 (0.05%)
Sektör: Temel materyaller Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
BCPC fiyatı bugün 0.05% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 154.67 ve Yüksek fiyatı olarak 156.70 aralığında işlem gördü.
Balchem Corporation hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
BCPC haberleri
Günlük aralık
154.67 156.70
Yıllık aralık
145.70 185.96
- Önceki kapanış
- 156.44
- Açılış
- 156.44
- Satış
- 156.52
- Alış
- 156.82
- Düşük
- 154.67
- Yüksek
- 156.70
- Hacim
- 440
- Günlük değişim
- 0.05%
- Aylık değişim
- -2.96%
- 6 aylık değişim
- -4.85%
- Yıllık değişim
- -10.57%
21 Eylül, Pazar