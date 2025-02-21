QuotazioniSezioni
BCPC: Balchem Corporation

154.45 USD 2.07 (1.32%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BCPC ha avuto una variazione del -1.32% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 154.10 e ad un massimo di 155.44.

Segui le dinamiche di Balchem Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

BCPC News

Intervallo Giornaliero
154.10 155.44
Intervallo Annuale
145.70 185.96
Chiusura Precedente
156.52
Apertura
155.38
Bid
154.45
Ask
154.75
Minimo
154.10
Massimo
155.44
Volume
68
Variazione giornaliera
-1.32%
Variazione Mensile
-4.25%
Variazione Semestrale
-6.11%
Variazione Annuale
-11.75%
22 settembre, lunedì
13:45
USD
Discorso di Williams, Membro del FOMC
Agire
Fcst
Prev