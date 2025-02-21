Valute / BCPC
BCPC: Balchem Corporation
154.45 USD 2.07 (1.32%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BCPC ha avuto una variazione del -1.32% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 154.10 e ad un massimo di 155.44.
Segui le dinamiche di Balchem Corporation. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
BCPC News
- Balchem stock price target raised to $189 from $180 at H.C. Wainwright
- Balchem (BCPC) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates (Revised)
- Balchem (BCPC) Q2 EPS Jumps 16.5%
- Blachem (BCPC) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Balchem Q2 2025 slides reveal 16.5% EPS growth, continued margin expansion
- Can Sustained Strength in Water Drive ECL Stock Before Q2 Earnings?
- Balchem Corporation: The Next Earnings Release Should Guide Investors (BCPC)
- Balchem Corporation to Present at the CJS Annual New Ideas Summer Conference on July 10, 2025
- Balchem (BCPC) Stock: A Healthy Long-Term Player
- Balchem Corporation to Present at the Wells Fargo Industrials and Materials Conference on June 11, 2025
- Balchem Corporation to Participate in the dbAccess Global Consumer Conference on June 4, 2025
- Wasatch U.S. Select Fund Q4 2024 Commentary
- Balchem Corporation (BCPC) Q4 2024 Earnings Conference Call Transcript
- Balchem Corporation 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:BCPC)
Intervallo Giornaliero
154.10 155.44
Intervallo Annuale
145.70 185.96
- Chiusura Precedente
- 156.52
- Apertura
- 155.38
- Bid
- 154.45
- Ask
- 154.75
- Minimo
- 154.10
- Massimo
- 155.44
- Volume
- 68
- Variazione giornaliera
- -1.32%
- Variazione Mensile
- -4.25%
- Variazione Semestrale
- -6.11%
- Variazione Annuale
- -11.75%