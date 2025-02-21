КотировкиРазделы
Валюты / BCPC
BCPC: Balchem Corporation

153.43 USD 1.13 (0.73%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс BCPC за сегодня изменился на -0.73%. При этом минимальная цена на торгах достигала 152.80, а максимальная — 155.17.

Следите за динамикой Balchem Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
152.80 155.17
Годовой диапазон
145.70 185.96
Предыдущее закрытие
154.56
Open
154.00
Bid
153.43
Ask
153.73
Low
152.80
High
155.17
Объем
162
Дневное изменение
-0.73%
Месячное изменение
-4.88%
6-месячное изменение
-6.73%
Годовое изменение
-12.34%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.