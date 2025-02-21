Валюты / BCPC
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
BCPC: Balchem Corporation
153.43 USD 1.13 (0.73%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BCPC за сегодня изменился на -0.73%. При этом минимальная цена на торгах достигала 152.80, а максимальная — 155.17.
Следите за динамикой Balchem Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости BCPC
- Balchem stock price target raised to $189 from $180 at H.C. Wainwright
- Balchem (BCPC) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates (Revised)
- Balchem (BCPC) Q2 EPS Jumps 16.5%
- Blachem (BCPC) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Balchem Q2 2025 slides reveal 16.5% EPS growth, continued margin expansion
- Can Sustained Strength in Water Drive ECL Stock Before Q2 Earnings?
- Balchem Corporation: The Next Earnings Release Should Guide Investors (BCPC)
- Balchem Corporation to Present at the CJS Annual New Ideas Summer Conference on July 10, 2025
- Balchem (BCPC) Stock: A Healthy Long-Term Player
- Balchem Corporation to Present at the Wells Fargo Industrials and Materials Conference on June 11, 2025
- Balchem Corporation to Participate in the dbAccess Global Consumer Conference on June 4, 2025
- Wasatch U.S. Select Fund Q4 2024 Commentary
- Balchem Corporation (BCPC) Q4 2024 Earnings Conference Call Transcript
- Balchem Corporation 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:BCPC)
Дневной диапазон
152.80 155.17
Годовой диапазон
145.70 185.96
- Предыдущее закрытие
- 154.56
- Open
- 154.00
- Bid
- 153.43
- Ask
- 153.73
- Low
- 152.80
- High
- 155.17
- Объем
- 162
- Дневное изменение
- -0.73%
- Месячное изменение
- -4.88%
- 6-месячное изменение
- -6.73%
- Годовое изменение
- -12.34%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.