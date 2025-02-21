货币 / BCPC
BCPC: Balchem Corporation
154.98 USD 1.55 (1.01%)
版块: 基础材料 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BCPC汇率已更改1.01%。当日，交易品种以低点154.04和高点156.37进行交易。
关注Balchem Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
BCPC新闻
- Balchem stock price target raised to $189 from $180 at H.C. Wainwright
- Balchem (BCPC) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates (Revised)
- Balchem (BCPC) Q2 EPS Jumps 16.5%
- Blachem (BCPC) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Balchem Q2 2025 slides reveal 16.5% EPS growth, continued margin expansion
- Can Sustained Strength in Water Drive ECL Stock Before Q2 Earnings?
- Balchem Corporation: The Next Earnings Release Should Guide Investors (BCPC)
- Balchem Corporation to Present at the CJS Annual New Ideas Summer Conference on July 10, 2025
- Balchem (BCPC) Stock: A Healthy Long-Term Player
- Balchem Corporation to Present at the Wells Fargo Industrials and Materials Conference on June 11, 2025
- Balchem Corporation to Participate in the dbAccess Global Consumer Conference on June 4, 2025
- Wasatch U.S. Select Fund Q4 2024 Commentary
- Balchem Corporation (BCPC) Q4 2024 Earnings Conference Call Transcript
- Balchem Corporation 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:BCPC)
日范围
154.04 156.37
年范围
145.70 185.96
- 前一天收盘价
- 153.43
- 开盘价
- 154.04
- 卖价
- 154.98
- 买价
- 155.28
- 最低价
- 154.04
- 最高价
- 156.37
- 交易量
- 35
- 日变化
- 1.01%
- 月变化
- -3.92%
- 6个月变化
- -5.79%
- 年变化
- -11.45%
