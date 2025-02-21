CotationsSections
Devises / BCPC
Retour à Actions

BCPC: Balchem Corporation

156.52 USD 0.08 (0.05%)
Secteur: Matériaux de base Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de BCPC a changé de 0.05% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 154.67 et à un maximum de 156.70.

Suivez la dynamique Balchem Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BCPC Nouvelles

Range quotidien
154.67 156.70
Range Annuel
145.70 185.96
Clôture Précédente
156.44
Ouverture
156.44
Bid
156.52
Ask
156.82
Plus Bas
154.67
Plus Haut
156.70
Volume
440
Changement quotidien
0.05%
Changement Mensuel
-2.96%
Changement à 6 Mois
-4.85%
Changement Annuel
-10.57%
20 septembre, samedi