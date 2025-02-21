통화 / BCPC
- 개요
- 주식
- 통화
- 암호화폐
- 금속
- 색인
- 원자재
BCPC: Balchem Corporation
156.52 USD 0.08 (0.05%)
부문: 기본 재료 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BCPC 환율이 오늘 0.05%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 154.67이고 고가는 156.70이었습니다.
Balchem Corporation 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BCPC News
- Balchem stock price target raised to $189 from $180 at H.C. Wainwright
- Balchem (BCPC) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates (Revised)
- Balchem (BCPC) Q2 EPS Jumps 16.5%
- Blachem (BCPC) Surpasses Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Balchem Q2 2025 slides reveal 16.5% EPS growth, continued margin expansion
- Can Sustained Strength in Water Drive ECL Stock Before Q2 Earnings?
- Balchem Corporation: The Next Earnings Release Should Guide Investors (BCPC)
- Balchem Corporation to Present at the CJS Annual New Ideas Summer Conference on July 10, 2025
- Balchem (BCPC) Stock: A Healthy Long-Term Player
- Balchem Corporation to Present at the Wells Fargo Industrials and Materials Conference on June 11, 2025
- Balchem Corporation to Participate in the dbAccess Global Consumer Conference on June 4, 2025
- Wasatch U.S. Select Fund Q4 2024 Commentary
- Balchem Corporation (BCPC) Q4 2024 Earnings Conference Call Transcript
- Balchem Corporation 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:BCPC)
일일 변동 비율
154.67 156.70
년간 변동
145.70 185.96
- 이전 종가
- 156.44
- 시가
- 156.44
- Bid
- 156.52
- Ask
- 156.82
- 저가
- 154.67
- 고가
- 156.70
- 볼륨
- 440
- 일일 변동
- 0.05%
- 월 변동
- -2.96%
- 6개월 변동
- -4.85%
- 년간 변동율
- -10.57%
19 9월, 금요일
17:00
USD
- 활동
- 418
- 예측값
- 훑어보기
- 416
17:00
USD
- 활동
- 542
- 예측값
- 훑어보기
- 539
19:30
USD
- 활동
- 266.4 K
- 예측값
- 훑어보기
- 261.7 K
19:30
USD
- 활동
- 98.7 K
- 예측값
- 훑어보기
- 81.8 K
19:30
USD
- 활동
- -225.1 K
- 예측값
- 훑어보기
- -173.7 K
19:30
USD
- 활동
- 17.8 K
- 예측값
- 훑어보기
- 25.5 K