ASTS: AST SpaceMobile Inc - Class A
41.19 USD 0.76 (1.88%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de ASTS de hoy ha cambiado un 1.88%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 39.50, mientras que el máximo ha alcanzado 41.97.
Siga la dinámica de la pareja de divisas AST SpaceMobile Inc - Class A. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
39.50 41.97
Rango anual
17.51 60.95
- Cierres anteriores
- 40.43
- Open
- 40.23
- Bid
- 41.19
- Ask
- 41.49
- Low
- 39.50
- High
- 41.97
- Volumen
- 12.011 K
- Cambio diario
- 1.88%
- Cambio mensual
- -14.49%
- Cambio a 6 meses
- 80.90%
- Cambio anual
- 59.34%
