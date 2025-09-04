CotationsSections
Devises / ASTS
Retour à Actions

ASTS: AST SpaceMobile Inc - Class A

45.10 USD 3.66 (8.83%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de ASTS a changé de 8.83% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 41.87 et à un maximum de 46.08.

Suivez la dynamique AST SpaceMobile Inc - Class A. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

Graphique en Plein Ecran
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ASTS Nouvelles

Range quotidien
41.87 46.08
Range Annuel
17.51 60.95
Clôture Précédente
41.44
Ouverture
41.98
Bid
45.10
Ask
45.40
Plus Bas
41.87
Plus Haut
46.08
Volume
28.371 K
Changement quotidien
8.83%
Changement Mensuel
-6.37%
Changement à 6 Mois
98.07%
Changement Annuel
74.47%
20 septembre, samedi