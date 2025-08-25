Валюты / ASTS
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
ASTS: AST SpaceMobile Inc - Class A
40.43 USD 0.54 (1.32%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ASTS за сегодня изменился на -1.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 39.88, а максимальная — 41.60.
Следите за динамикой AST SpaceMobile Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ASTS
- CLS vs. ASTS: Which Technology Stock Suits Your Risk Profile?
- Liquidity, Macro And Valuations Are Warning You
- Why Is AST SpaceMobile (ASTS) Down 25.8% Since Last Earnings Report?
- AST SpaceMobile Slumps After UBS Cuts Rating, Cites Starlink Threat
- Why AST SpaceMobile Stock Tumbled by Nearly 10% Today
- UnitedHealth and Alibaba Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Space Stocks: Planet Labs Q2, EchoStar Deal, AST SpaceMobile - Planet Labs (NYSE:PL)
- Alibaba, Yandex Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- This Lululemon Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Tuesday - Lululemon Athletica (NASDAQ:LULU), AST SpaceMobile (NASDAQ:ASTS)
- Why AST SpaceMobile Stock Plunged on Monday
- Alibaba, Palantir Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- Why AST SpaceMobile Stock Sank Today
- Figma And Lululemon Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (September 1- September 5): Are The Others In Your Portfolio? Figma And Lululemon Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (September 1- September 5): Are The Others In Your Portfolio? -...
- Salesforce, Amazon lead Thursday’s market cap stock movers
- Google, Tesla Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Space Stock Tracker: Rocket Lab, StarLink And More - Rocket Lab (NASDAQ:RKLB)
- ASTS Almost Doubles in 6 Months: Worth Including in Your Portfolio?
- Elon Musk's Starlink Secures $119 Million Montana Funding, Beating Amazon's Project Kuiper In Satellite Internet Push - Amazon.com (NASDAQ:AMZN), AST SpaceMobile (NASDAQ:ASTS)
- Willdan and Eastman Chemical have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- NIO, Xpeng among Tuesday’s market cap stock movers
- BUZZ Investing: Stocks Push Higher Amid Low Volatility And Policy Crosscurrents
- Nomura upgrades Rakuten stock to Buy on mobile growth prospects
- Rocket Lab: Poised for Lift Off?
- Space Stock Tracker: Rocket Lab Launches, Starlink Outages - Rocket Lab (NASDAQ:RKLB)
Дневной диапазон
39.88 41.60
Годовой диапазон
17.51 60.95
- Предыдущее закрытие
- 40.97
- Open
- 41.00
- Bid
- 40.43
- Ask
- 40.73
- Low
- 39.88
- High
- 41.60
- Объем
- 14.086 K
- Дневное изменение
- -1.32%
- Месячное изменение
- -16.07%
- 6-месячное изменение
- 77.56%
- Годовое изменение
- 56.40%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.