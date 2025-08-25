КотировкиРазделы
ASTS: AST SpaceMobile Inc - Class A

40.43 USD 0.54 (1.32%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ASTS за сегодня изменился на -1.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 39.88, а максимальная — 41.60.

Следите за динамикой AST SpaceMobile Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
39.88 41.60
Годовой диапазон
17.51 60.95
Предыдущее закрытие
40.97
Open
41.00
Bid
40.43
Ask
40.73
Low
39.88
High
41.60
Объем
14.086 K
Дневное изменение
-1.32%
Месячное изменение
-16.07%
6-месячное изменение
77.56%
Годовое изменение
56.40%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.