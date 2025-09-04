FiyatlarBölümler
ASTS: AST SpaceMobile Inc - Class A

45.10 USD 3.66 (8.83%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ASTS fiyatı bugün 8.83% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 41.87 ve Yüksek fiyatı olarak 46.08 aralığında işlem gördü.

AST SpaceMobile Inc - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
41.87 46.08
Yıllık aralık
17.51 60.95
Önceki kapanış
41.44
Açılış
41.98
Satış
45.10
Alış
45.40
Düşük
41.87
Yüksek
46.08
Hacim
28.371 K
Günlük değişim
8.83%
Aylık değişim
-6.37%
6 aylık değişim
98.07%
Yıllık değişim
74.47%
