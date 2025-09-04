Dövizler / ASTS
ASTS: AST SpaceMobile Inc - Class A
45.10 USD 3.66 (8.83%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
ASTS fiyatı bugün 8.83% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 41.87 ve Yüksek fiyatı olarak 46.08 aralığında işlem gördü.
AST SpaceMobile Inc - Class A hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Günlük aralık
41.87 46.08
Yıllık aralık
17.51 60.95
- Önceki kapanış
- 41.44
- Açılış
- 41.98
- Satış
- 45.10
- Alış
- 45.40
- Düşük
- 41.87
- Yüksek
- 46.08
- Hacim
- 28.371 K
- Günlük değişim
- 8.83%
- Aylık değişim
- -6.37%
- 6 aylık değişim
- 98.07%
- Yıllık değişim
- 74.47%
21 Eylül, Pazar