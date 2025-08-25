货币 / ASTS
ASTS: AST SpaceMobile Inc - Class A
40.34 USD 0.09 (0.22%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ASTS汇率已更改-0.22%。当日，交易品种以低点39.50和高点40.77进行交易。
关注AST SpaceMobile Inc - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ASTS新闻
- AST SpaceMobile: Market Lead Remains But With No Margin For Error (NASDAQ:ASTS)
- CLS vs. ASTS: Which Technology Stock Suits Your Risk Profile?
- Liquidity, Macro And Valuations Are Warning You
- Why Is AST SpaceMobile (ASTS) Down 25.8% Since Last Earnings Report?
- AST SpaceMobile Slumps After UBS Cuts Rating, Cites Starlink Threat
- Why AST SpaceMobile Stock Tumbled by Nearly 10% Today
- UnitedHealth and Alibaba Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Space Stocks: Planet Labs Q2, EchoStar Deal, AST SpaceMobile - Planet Labs (NYSE:PL)
- Alibaba, Yandex Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- This Lululemon Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Tuesday - Lululemon Athletica (NASDAQ:LULU), AST SpaceMobile (NASDAQ:ASTS)
- Why AST SpaceMobile Stock Plunged on Monday
- Alibaba, Palantir Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- Why AST SpaceMobile Stock Sank Today
- Figma And Lululemon Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (September 1- September 5): Are The Others In Your Portfolio? Figma And Lululemon Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (September 1- September 5): Are The Others In Your Portfolio? -...
- Salesforce, Amazon lead Thursday’s market cap stock movers
- Google, Tesla Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Space Stock Tracker: Rocket Lab, StarLink And More - Rocket Lab (NASDAQ:RKLB)
- ASTS Almost Doubles in 6 Months: Worth Including in Your Portfolio?
- Elon Musk's Starlink Secures $119 Million Montana Funding, Beating Amazon's Project Kuiper In Satellite Internet Push - Amazon.com (NASDAQ:AMZN), AST SpaceMobile (NASDAQ:ASTS)
- Willdan and Eastman Chemical have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- NIO, Xpeng among Tuesday’s market cap stock movers
- BUZZ Investing: Stocks Push Higher Amid Low Volatility And Policy Crosscurrents
- Nomura upgrades Rakuten stock to Buy on mobile growth prospects
- Rocket Lab: Poised for Lift Off?
日范围
39.50 40.77
年范围
17.51 60.95
- 前一天收盘价
- 40.43
- 开盘价
- 40.23
- 卖价
- 40.34
- 买价
- 40.64
- 最低价
- 39.50
- 最高价
- 40.77
- 交易量
- 3.986 K
- 日变化
- -0.22%
- 月变化
- -16.25%
- 6个月变化
- 77.16%
- 年变化
- 56.05%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值