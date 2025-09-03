통화 / ASTS
ASTS: AST SpaceMobile Inc - Class A
45.10 USD 3.66 (8.83%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
ASTS 환율이 오늘 8.83%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 41.87이고 고가는 46.08이었습니다.
AST SpaceMobile Inc - Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
41.87 46.08
년간 변동
17.51 60.95
- 이전 종가
- 41.44
- 시가
- 41.98
- Bid
- 45.10
- Ask
- 45.40
- 저가
- 41.87
- 고가
- 46.08
- 볼륨
- 28.369 K
- 일일 변동
- 8.83%
- 월 변동
- -6.37%
- 6개월 변동
- 98.07%
- 년간 변동율
- 74.47%
