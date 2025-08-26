Moedas / ASTS
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
ASTS: AST SpaceMobile Inc - Class A
41.69 USD 0.50 (1.21%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do ASTS para hoje mudou para 1.21%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 40.15 e o mais alto foi 42.14.
Veja a dinâmica do par de moedas AST SpaceMobile Inc - Class A. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ASTS Notícias
- Iridium Communications: Undervalued At $20, Licenses Alone Justify The Price (NASDAQ:IRDM)
- Buying AST SpaceMobile Could Be A Loss Now (NASDAQ:ASTS)
- 2 No-Brainer Space Stocks to Buy With $500 Right Now
- AST SpaceMobile: Market Lead Remains But With No Margin For Error (NASDAQ:ASTS)
- CLS vs. ASTS: Which Technology Stock Suits Your Risk Profile?
- Liquidity, Macro And Valuations Are Warning You
- Why Is AST SpaceMobile (ASTS) Down 25.8% Since Last Earnings Report?
- AST SpaceMobile Slumps After UBS Cuts Rating, Cites Starlink Threat
- Why AST SpaceMobile Stock Tumbled by Nearly 10% Today
- UnitedHealth and Alibaba Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- Space Stocks: Planet Labs Q2, EchoStar Deal, AST SpaceMobile - Planet Labs (NYSE:PL)
- Alibaba, Yandex Lead Market Cap Stock Movers on Tuesday
- This Lululemon Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Tuesday - Lululemon Athletica (NASDAQ:LULU), AST SpaceMobile (NASDAQ:ASTS)
- Why AST SpaceMobile Stock Plunged on Monday
- Alibaba, Palantir Lead Market Cap Stock Movers on Monday
- Why AST SpaceMobile Stock Sank Today
- Figma And Lululemon Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (September 1- September 5): Are The Others In Your Portfolio? Figma And Lululemon Are Among Top 10 Large Cap Losers Last Week (September 1- September 5): Are The Others In Your Portfolio? -...
- Salesforce, Amazon lead Thursday’s market cap stock movers
- Google, Tesla Lead Market Cap Stock Movers on Wednesday
- Space Stock Tracker: Rocket Lab, StarLink And More - Rocket Lab (NASDAQ:RKLB)
- ASTS Almost Doubles in 6 Months: Worth Including in Your Portfolio?
- Elon Musk's Starlink Secures $119 Million Montana Funding, Beating Amazon's Project Kuiper In Satellite Internet Push - Amazon.com (NASDAQ:AMZN), AST SpaceMobile (NASDAQ:ASTS)
- Willdan and Eastman Chemical have been highlighted as Zacks Bull and Bear of the Day
- NIO, Xpeng among Tuesday’s market cap stock movers
Faixa diária
40.15 42.14
Faixa anual
17.51 60.95
- Fechamento anterior
- 41.19
- Open
- 41.93
- Bid
- 41.69
- Ask
- 41.99
- Low
- 40.15
- High
- 42.14
- Volume
- 6.190 K
- Mudança diária
- 1.21%
- Mudança mensal
- -13.45%
- Mudança de 6 meses
- 83.09%
- Mudança anual
- 61.28%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh