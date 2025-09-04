QuotazioniSezioni
ASTS: AST SpaceMobile Inc - Class A

45.10 USD 3.66 (8.83%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio ASTS ha avuto una variazione del 8.83% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 41.87 e ad un massimo di 46.08.

Segui le dinamiche di AST SpaceMobile Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Intervallo Giornaliero
41.87 46.08
Intervallo Annuale
17.51 60.95
Chiusura Precedente
41.44
Apertura
41.98
Bid
45.10
Ask
45.40
Minimo
41.87
Massimo
46.08
Volume
28.371 K
Variazione giornaliera
8.83%
Variazione Mensile
-6.37%
Variazione Semestrale
98.07%
Variazione Annuale
74.47%
20 settembre, sabato