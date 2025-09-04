Valute / ASTS
ASTS: AST SpaceMobile Inc - Class A
45.10 USD 3.66 (8.83%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio ASTS ha avuto una variazione del 8.83% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 41.87 e ad un massimo di 46.08.
Segui le dinamiche di AST SpaceMobile Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
41.87 46.08
Intervallo Annuale
17.51 60.95
- Chiusura Precedente
- 41.44
- Apertura
- 41.98
- Bid
- 45.10
- Ask
- 45.40
- Minimo
- 41.87
- Massimo
- 46.08
- Volume
- 28.371 K
- Variazione giornaliera
- 8.83%
- Variazione Mensile
- -6.37%
- Variazione Semestrale
- 98.07%
- Variazione Annuale
- 74.47%
20 settembre, sabato